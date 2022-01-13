Москва, , 11:10 — REGNUM Россия никогда не вернётся к плановой экономике, возможно лишь точечное регулирование цен, полагает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом он заявил в опубликованном 13 января интервью ТАСС.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, возвращение к госплану, о котором российские власти в той или иной форме заявляют в последнее время, не позволит ускорить рост экономики. Сейчас Африка уже опережает Россию по росту экономики, и РФ окажется позади африканских стран, если начнёт воссоздавать госплан.

«Безусловно, к плановой экономике уже никогда не вернёмся. Можно спокойно поставить точку в этом споре: госплана в России уже никогда не будет», — подчеркнул Кудрин.

Он добавил, что регулировать цены возможно только в точечных масштабах при шоках на рынке. Дольше двух-трёх месяцев сдерживать цены невозможно — это грозит диспропорциями в экономике и снижением стимулов инвестирования в регулируемые отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин полагает, что уровень жизни в России примерно на 20% выше, чем был в СССР.

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