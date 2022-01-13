Берлин, 13 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Российский газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом, не стоит связывать его с темой Украины, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Petra B. Fritz Германия

«Нам не нужно втягивать это (тему «Северного потока — 2») в конфликт. Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров», — сказала она в эфире радиостанции RBB, добавив, что газопровод является экономическим проектом.

По ее словам, такая возможность есть, однако не стоит использовать для поиска решений «проекты, которые с этим совсем не связаны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о несоответствии газопровода «Северный поток — 2» требованиям Евросоюза.

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