Красноярск, 13 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 265 (темп прироста 0,2%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 176 557. Об этом 13 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 234 случая заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Норильск и Саянский районы.

Из 265 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 102 (темп прироста 0,2%), в Норильске — 45 (0,5%), в Канске — 18 (0,3%), в Минусинске — 13 (0,2%), в Лесосибирске — 12 (0,3%), в Боготоле — 6 (0,5%), в Ачинске — 4 (0,0%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Саянском — 10 (1,3%), Кежемском — 7 (0,3%), Курагинском — 6 (0,2%), Ужурском — 5 (0,2%), ТДМНР (г. Дудинка) — 5 (0,3%), Иланском — 4 (0,2%), Нижнеингашском — 4 (0,2%) и Северо-Енисейском — 4 (0,2%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 1056 человек, проведено 9273 теста на коронавирус (с начала эпидемии — 4 669 334 теста).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом.