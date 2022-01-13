Новошахтинск, Ростовская область, 13 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Прокуратурой Ростовской области начала проверку после публикаций о том, что автомобиль скорой помощи не смог доехать к пациенты из-за нечищеных дорог и ухабов. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в части содержания автомобильных дорог, по окончании которой будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Напомним, что пожилую пациентку доставили в больницу прибывшие на подмогу медикам спасатели.

ИА REGNUM сообщало, что весной 2021 года прокуратура Ростовской области обязала власти Кагальницкого района отремонтировать дорогу на хуторе Родники. Пациент скончался в ожидании скорой помощи, которая не смогла проехать по бездорожью.