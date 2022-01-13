Бухарест, 13 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Сразу три землетрясения магнитудой от 3 до 3,5 произошли в ночь на 13 января в Румынии. Об этом 13 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Zeml.info Землетрясение

По информации, опубликованной Национальным институтом геофизики (НИГ) Румынии, первый подземный толчок был зафиксирован в 01:27 по местному времени (02:27 мск) на глубине 80 километров в сейсмически опасной зоне уезда Вранча на северо-востоке страны. Сила колебания земной поверхности составила три балла по шкале Рихтера.

Второе землетрясение произошло в уезде Бузэу (юг Румынии) в 02:31 по местному времени на глубине 139 км. Еще одна сейсмоактивность силой в 3,5 баллов зарегистрирована в районе Среднекарпатского хребта в 05:27 по местному времени на глубине 90 километров.

Жертв и разрушений нет. В указанных регионах работают представители румынского НИГ.

С начала этого года в Румынии произошло 16 землетрясений силой от 2 до 4 баллов по шкале Рихтера.