Севастополь, 13 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 13 января. Накануне, 12 января, сообщалось о 71 заразившемся.

Rk.gov.ru Коронавирус. Крым

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За последние сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 90 человек. Скончались ещё семь ковид-пациентов, их возраст — от 42 до 85 лет.

На утро 13 января в Севастополе зарегистрировано 53 526 случая заболевания COVID-19, выздоровевшими признаны 50 800 человек, умер 1891 человек.