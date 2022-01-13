Южно-Сахалинск, 13 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Мощный снежный циклон, действующий на Сахалине с 12 января, продолжит оказывать влияние на погоду и 14 января. В 16 районов области спасатели направили экстренные предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Читайте также: Метель полностью заблокировала воздушную гавань Сахалина

Циклон будет оказывать влияние на погоду в Поронайском, Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Тымовском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске. По прогнозам специалистов Сахалинского управления Росгидромета, пройдёт снег, местами сильный. Порывы ветра будут достигать 20 м/с, а на западном побережье до 27 м/с.

А в Северо-Курильском районе пройдёт сильный снег — 4−14 мм. Ветер ночью усилится до 28 м/с, днём — ослабнет — 17−22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за мощного снежного циклона аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не выпускает самолёты. За 13 января были задержаны восемь авиарейсов.