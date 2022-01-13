Москва, 13 января 2022, 10:38 — REGNUM Динамика роста цен в США остается выше тех показателей, о которых заявляет ФРС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил профессор РЭШ Дуглас Кэмпбелл.

Флаг ФРС
Флаг ФРС
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«Основными драйверами роста американской экономики сейчас являются почти беспрецедентные объемы налогово-бюджетных и монетарных стимулов, а также соответствующая высокая стоимость активов. У американцев много денег, и они их тратят, — сказал Кэмпбелл. — Я считаю, что инфляция не превысит ожидаемый прирост индекса потребительских цен в 7%. Скорее всего, динамика роста цен немного замедлится в следующем году, но останется намного выше заявленной ФРС США цели в 2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года ставка ФРС США превысит 1%.

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