Киев, 13 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Киев и Анкара планируют объединить усилия, чтобы противостоять «российской агрессии» в Чёрном море. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Mil.gov.ua Инцидент на Чёрном море

Он назвал Чёрное море «приоритетным» для Украины регионом и заявил, что Турция готова к сотрудничеству для оказания «совместного сопротивления» действиям Москвы.

«C Турцией мы уже ведём диалог об усилении безопасности в Чёрном море», — добавил Жовква.

Замглавы офиса президента отметил, что украинская сторона скорее всего будет приглашена на приближающийся саммит Североатлантического альянса в Мадриде, на котором будут подниматься вопросы «защиты страны» и «солидарности с ней».

«Об этом мы также должны говорить с членами НАТО. Потому что для них это тоже приоритетный регион», — отметил он.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Турция не планирует воевать с Россией в случае гипотетического военного конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, Анкара не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы.

Читайте также: Турция не вступится за Украину в случае конфликта с Россией — Bloomberg

Издание отмечает, что нежелание Турции противостоять РФ отражает внешнюю политику «маневрирования» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, даже членство Анкары в НАТО и усиление военного сотрудничества с Киевом в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2 «не повлияют на решение не вступать в конфронтацию с Москвой».