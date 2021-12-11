Анкара, , 05:13 — REGNUM Турция не планирует воевать с Россией в случае гипотетического военного конфликта между Москвой и Киевом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы», — заявил он.

Источник утверждает, что членство Турции в НАТО и поставки на Украину ударных беспилотников Bayraktar TB2. Он добавил, что нежелание Анкары вступать в конфронтацию с Москвой связано с политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной для «деэскалации напряженности». Он отмечал, что готов помочь с налаживанием диалога в любом формате.