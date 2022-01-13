Владивосток, 13 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Второй день самолёты из Владивостока не могут совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска — воздушные суда из-за мощного циклона и сильного ветра не рискуют заходить на посадку.

Самолет

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12 и 13 января самолёты из Владивостока, покружив над аэропортом Южно-Сахалинска, были вынуждены вернуться в пункт вылета.

«Рейс «Авроры» из Южно-Сахалинска во Владивосток на 13 января отменён, рейс S7 в Южно-Сахалинск на 14 января пока есть в расписании», — сообщает VL.RU.

Каа сообщало ИА REGNUM, аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не выпускает самолёты. За 13 января были задержаны восемь авиарейсов.