Краснодар, , 10:21 — REGNUM Новый парк появится в Краснодаре в 2022—2023 годам, сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания 12 января.

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Как сообщил вице-губернатор Александр Власов, новый парк — он получит название парк Достижений — планируется построить на территории кластера «Город спорта». К 2023 году площадь благоустроенной территории должна составить 15,8 гектара.

Также, как отмечалось, в 2022 году начнется строительство Дворца самбо (сейчас идёт согласование проекта) и Дворца гимнастических видов спорта. Весной этого года начнется проектирование спортивной школы-интерната на 500 мест. На 2022 год намечено открытие Дворца водных видов спорта.