Краснодар, 13 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. На переработку будут отправлены новогодние ели в Краснодаре, сообщили 13 января в пресс-службе администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM Новогодняя елка

«Основная задача экологической акции по сбору и переработке хвойных деревьев — правильная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания горожан к программе раздельного сбора мусора, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду», — отметили в «Мусороуборочной компании».

Для участия в акции жителям нужно до 20 января отнести ель на ближайшую контейнерную площадку для сбора мусора, предварительно освободив её от мишуры и игрушек.

Впоследствии собранные деревья будут переработаны в щепу, чтобы использовать в качестве удобрения и для отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах.

Отметим, что в 2021 году в Краснодаре после Нового года было переработано около 320 кубометров древесины.