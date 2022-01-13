Новокузнецк, Кемеровская область, 13 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Для Новокузнецкой городской клинической больницы №29 им. А.А. Луцика закупили 40 кислородных концентраторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Permkrai.ru Кислородные концентраторы

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Отметим, что на базе пульмонологического отделения больницы организован ковидный госпиталь. Как отметили в медучреждении, оборудование необходимо для лечения пациентов с кислородной недостаточностью, развивающейся на фоне коронавируса и внебольничной пневмонии.

Аппараты имеют производительность до 10 литров в минуту и настраиваемую скорость подачи воздушно-кислородной смеси. Их приобрели за счёт средств ОМС. Общая стоимость — 3,96 млн рублей.