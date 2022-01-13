Москва, 13 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Нефть 12 января продолжила дорожать и не только пробила уровень $84 за баррель, но и нарушила целостность отметки $85 впервые за два месяца, передвинув максимумы до $85,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Под занавес торгов Brent слегка скорректировалась, но осталась на высоких позициях. Дальнейшему укреплению нефтяных фьючерсов способствовало несколько драйверов.

Во-первых, доллар обвалился по всему спектру рынка, несмотря на сильный инфляционный отчет из США. Похоже, трейдеры решили зафиксировать прибыль, отыгрывая в целом совпавшие с прогнозами показатели.

Во-вторых, одновременно с падением курса USD широким фронтом подросли фондовые площадки и рисковые активы в целом.

Инвесторы уже адаптировались к идее о более быстром ужесточении политики ФРС США, фокусируясь на устойчивости американской экономики в условиях продолжающейся пандемии.

В-третьих, официальный отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 4,5 млн баррелей, что превысило как прогнозы, так и опубликованную ранее оценку API.

Причем запасы отметили уже седьмую неделю падения подряд. Добыча слегка снизилась от максимумов мая 2020 года, составив 11,7 млн баррелей в день.

Этого оказалось достаточно, чтобы игроки позволили себе проигнорировать рост запасов бензина почти на 8 млн баррелей.

В краткосрочной перспективе у Brent есть шанс на покорение новых многонедельных вершин, если интерес к риску сохранится, а продажи доллара получат дальнейшее развитие.

Однако для уверенного пробоя отметки $85 и продолжения подъема рынку потребуется дополнительный драйвер, в отсутствие которого возрастет риск коррекции на фиксации прибыли, особенно по мере приближения выходных», — пояснил эксперт.

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