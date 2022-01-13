Пермь, 13 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На территории Пермского края ночь на 13 января стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

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Ученые отметили, что под влиянием центральной части антициклона с центром над Средним Уралом наблюдалась малооблачная и безветренная погода с идеальными условиями для выхолаживания приземного слоя воздуха. В ряде муниципальных образований, расположенных в низинах, минимальная температура опустилась ниже — 30˚С: в Чермозе — 33,2˚, в Осе — 31,9˚, в Кунгуре — 31,8˚, в Кудымкаре — 30,9˚, в Кочево — 30,6˚, в Губахе — 30,3˚.

«Пока нет данных по минимальной температуре в Добрянке и в Большой Соснове, но в 05:00 по местному времени (03:00 мск) там также было — 30,5 и — 30,3˚С соответственно. В Перми минимум составил на основной метеостанции — 27,9˚С, при этом в аэропорту «Большое Савино» температура опустилась до — 31˚С», — информирует ГИС-центр.

Портал rifey.ru со ссылкой на Научно-популярный проект «Метеоролог и я» сообщает, что ночью 13 января на северо-востоке Прикамья в поселке Вая столбики термометров достигли отметки — 38,9˚С. Всего отметку — 30 °C на территории края преодолели десять метеостанций.