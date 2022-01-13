Петрозаводск, 13 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 182 носителя коронавирусной инфекции, что на 30 человек больше, чем днем ранее. Об этом 13 января сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

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По его словам, среди новых инфицированных оказались 14 несовершеннолетних. У 169 заразившихся (92,8%) не было прививки от коронавируса.

«В ковидных стационарах получают лечение 596 пациентов, в состоянии средней тяжести — 523 человека, в тяжёлом — 66 (из них непривитых — 64), — добавил Охлопков. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь семи крайне тяжёлых больных».

За последние сутки по выздоровлению выписали с больничного 207 человек, а также зарегистрировали четыре смерти пациентов от COVID-19, что на одну больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 91 759 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 055 детей. Из них выздоровели 87 449 человек, в том числе 10 966 детей. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 1244 человека.

Добавим, что власти республики ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения по территории региона нового штамма «Омикрон» в конце января — в начале февраля.