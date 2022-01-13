В Карелии за сутки выявили 182 новых носителя коронавируса
Петрозаводск, 13 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 182 носителя коронавирусной инфекции, что на 30 человек больше, чем днем ранее. Об этом 13 января сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
По его словам, среди новых инфицированных оказались 14 несовершеннолетних. У 169 заразившихся (92,8%) не было прививки от коронавируса.
«В ковидных стационарах получают лечение 596 пациентов, в состоянии средней тяжести — 523 человека, в тяжёлом — 66 (из них непривитых — 64), — добавил Охлопков. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь семи крайне тяжёлых больных».
За последние сутки по выздоровлению выписали с больничного 207 человек, а также зарегистрировали четыре смерти пациентов от COVID-19, что на одну больше, чем днем ранее.
Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 91 759 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 055 детей. Из них выздоровели 87 449 человек, в том числе 10 966 детей. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 1244 человека.
Добавим, что власти республики ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения по территории региона нового штамма «Омикрон» в конце января — в начале февраля.