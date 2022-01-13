Москва, 13 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. После убийства пятилетней девочки в Костроме возбуждено ещё одно дело — о халатности полицейских. Они не проследили за одним из двух обвиняемых, ранее судимым за педофилию, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в опубликованном 13 января интервью РИА Новости.

Павел Ищенко ИА REGNUM Улица в Костроме

Оба мужчины, сознавшиеся в убийстве ребёнка, были судимы. 44-летний Денис Г. — за педофилию и изготовление детской порнографии, 24-летний Вадим Б. — за кражу денег с банковского счёта.

«По признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», — заявил Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, двое мужчин похитили пятилетнюю девочку на улице Северной Правды в Костроме 4 января. Они надругались над ребёнком в местном общежитии, а затем убили. 12 января им предъявили обвинение.

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