Вашингтон, 13 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Якобы «незаконные» претензии в большей части Южно-Китайского моря, включая исторические притязания, предъявляют власти Китая. Об этом говорится в обнародованном 12 января докладе Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Уточняется, что американское внешнеполитическое ведомство считает, «что КНР предъявляет незаконные морские претензии в большей части Южно-Китайского моря, включая притязания, основанные на исторических правах».

«С 2014 года КНР продолжает предъявлять претензии на широкую полосу Южно-Китайского моря, а также на то, что КНР называет «внутренними водами» и «удаленными архипелагами», и все это противоречит международному праву, отраженному в Конвенции по морскому праву 1982 года», — утверждается в докладе Госдепа.

Также в нем отмечается, что США вновь обращаются к Китаю с призывом «привести свои морские претензии в соответствие с нормами международного права», которые отражены в Конвенции по морскому праву, выполнить решение арбитражного суда от 12 июля 2016 года, а также «прекратить свою незаконную деятельность» в указанном регионе.

Отметим, акватории Южно-Китайского моря, которые включают архипелаг Спратли и Парасельские острова, в течение многих лет являются причиной многонационального конфликта стран в этом регионе.