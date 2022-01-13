Абакан, 13 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 13 января в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Умерли 65-летняя, 70-летняя и 85-летняя женщины, а также трое мужчин (66 лет, 82 года, 84 года).

С 1 января 2022 года в Хакасии жертвами COVID-19 стали 68 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 81 носитель коронавируса, с начала года — 654.