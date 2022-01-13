Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти полковник Евгений Ульянов, а также начальник управления собственной безопасности (УСБ) петербургского Главка полковник Алексей Васильев лишились своих должностей после московской проверки. Об этом 13 января сообщило издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По предварительным данным, также сняты со своих постов начальник управления по работе с личным составомНиколай Моргунов, он был понижен до заместителя начальника этого же управления. Переведен в Кронштадт начальник УМВД по Красносельскому районуДенис Данилевич.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2021 года в Петербург прибыла аудит из центрального аппарата МВД. Ревизоры проверяли работу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В результате лишились своих должностей или были понижены 18 руководителей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ) Петербурга.