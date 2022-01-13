Ялта, Крым, 13 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Масштабную проверку соблюдения пожарной безопасности проведут в жилых домах Ялты. Об этом сообщила в соцсетях вечером 12января глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Пожар

«Запускаем глобальную проверку жилых домов Большой Ялты на предмет пожарной безопасности. Важно не только тушить и устранять последствия, но и предотвращать», — написала Павленко.

Она уточнила, что сотрудники МЧС совместно с представителями управляющих компаний оценят степень огнестойкости многоквартирных домов, особое внимание будет уделяться состоянию электросетей, а также подъездам, подвалам, чердакам и крышам. Также будут проверены заброшенные и недостроенные здания.

«Ускоряем работу по бесплатной установке автономных датчиков дыма в домах многодетных семей Ялты. Эти устройства уже несколько раз доказали свою необходимость! Также вместе с филиалом «Крымгазсетей» будем работать с населением и рассказывать о необходимости установки клапанов отсекателей для газовых котлов и датчиков загазованности», — уточнила Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни в Ялте произошло два крупных пожара в многоквартирных домах. Первый произошёл днём 30 декабря, в результате пострадали женщина и грудной ребёнок, 20 человек эвакуировали. Второй крупный пожар 10 января повредил 25 квартир, имущество потеряли десятки человек.