Абакан, 13 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 81 случай заражения коронавирусом, выздоровели 124 человека, сообщили ИА REGNUM 13 января в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Абакане COVID-19 диагностировали у 38 человек, в Саяногорске — у 13, в Черногорске — у десяти.

С 1 января 2022 года в Хакасии подтверждено 654 случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в регионе выявили 68 носителей коронавируса.