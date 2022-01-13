Владивосток, 13 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В ближайшую субботу, 15 января, в Приморье синоптики прогнозируют резкое потепление, сообщил Примгидромет.

Оттепель

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Но в целом погода в крае в предстоящие выходные будет переменчивой.

«Под влиянием гребня антициклона погода будет в субботу спокойная и без осадков. В ночные часы морозно, −20…−28 °С, в горных районах −29…−35 °С, на побережье −10…−17 °С. Днем направление ветра с северного сменится на южное — станет поступать более теплая воздушная масса. День порадует теплом. Максимальная температура −1…−10 °С, местами на юго-востоке края возможны оттепели до +2 °С», — пояснили синоптики.

Отмечается, что плюсовые температуры в январе повторяются каждые 2−3 года.

А уже 16 января ситуация изменится — вероятен снег, ветер, начнет поступать холодная воздушная масса. В результате воскресенье окажется на 5−7 °С холоднее субботы.

Как сообщало ИА REGNUM, самой холодной с момента наступления нового года стала в столице России ночь на 13 января.