Кызыл, 13 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где выявили семь носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Mos.ru Тесты на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Диагноз также подтвердился у жителей Чеди-Хольского, Кызылского, Сут-Хольского и Улуг-Хемского районов. Общее число выявленных случаев инфицирования с начала года достигло 137.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 101 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 89, детей — 13, беременных — 5. К аппарату ИВЛ подключено 6 больных. В тяжёлом состоянии 24 человек», — отметили в минздраве.

По данным на 13 января, занятость коечного фонда в ковидных стационарах республики превысила 84%.