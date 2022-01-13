Челябинск, 13 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Челябинской области 12 января обнаружили ещё 222 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 151 061 случай заражения. Выздоровели 141 524 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 1862 человека. Скончались от COVID-19 ещё 12 граждан.