Саратов, 13 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 13 января всего подтвердили 135 578 случаев инфицирования коронавирусом, из них 172 — за прошедшие сутки, накануне выявили 147 заболевших. Выздоровели с начала пандемии 125 049 пациентов, за минувший день выписали 403 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Https://www.irna.ir/ Зараженный КОВИДом в отделении интенсивной терапии

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Из числа заболевших за минувшие сутки пневмония диагностирована у 18 пациентов, с признаками ОРВИ — 151 человек, у троих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1084 человека, на амбулаторном — 4434.

В Саратове за сутки выявили 96 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 52 пациента.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове новая инфекционная больница 12 января получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

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