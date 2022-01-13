Улан-Удэ, 13 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ после родов скончалась 19-летняя девушка. У беременной горожанки 24 ноября 2021 года диагностировали COVID-19, а через два дня она была госпитализирована в ковидный стационар городского перинатального центра.

Poohsmith Роды

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По данным «Байкал-Daily», состояние пациентки было без динамики, в связи с чем было принято решение о досрочном родоразрешении. Роды произошли 4 декабря, после чего девушку перевели в ковидный стационар инфекционной больницы.

«Несмотря на терапию, поражение лёгких достигло 90%. 11 января на 37 сутки после родов пациентка скончалась от осложнений COVID-19», — передаёт портал сообщение регионального минздрава.

Как отмечается, пациентку лечили под контролем Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, не раз проводились консилиумы с привлечением врачей из федерального центра. В ведомстве добавили, что скончавшаяся не была привита от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии беременные женщины болеют COVID-19 в три раза чаще, чем население в целом. Показатель заболеваемости среди беременных с начала пандемии составил 5933 на 100 тыс. человек.

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