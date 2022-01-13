Южно-Сахалинск, 13 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске из-за мощного циклона введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 13 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Снегопад

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«Мы понимаем, что погодные условия сложные и снег продолжается. Но это не повод не работать. Более того, мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу», — приводит пресс-служба слова мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

Также указывается, что ситуация осложняется общей длительностью циклона, который не прекращается уже второй день и добавляется, что, согласно прогнозу синоптиков, такая погода сохранится в городе до 14 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в течение ближайших дней ожидается опасная погода.