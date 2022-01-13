Москва, 13 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Москве оформить биометрический загранпаспорт с помощью криптокабин теперь можно в 96 центрах госуслуг «Мои документы». Это 70% всех МФЦ в городе, сообщается на портале мэра столицы.

Leszek Leszczynski Биометрические данные

Ранее оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет можно было только по предварительной записи и при участии сотрудников МВД РФ. Теперь москвичи могут оформить биометрический загранпаспорт в удобное для них время, например в выходной день или после работы.

При оформлении биометрического загранпаспорта место регистрации человека и место жительства значения не имеют. Москвичи смогут получить биометрический загранпаспорт через месяц, гости столицы — через три месяца.

ИА REGNUM ранее сообщало, первые криптобиокабины начали работать в Москве в двух офисах «Мои документы» в сентябре 2020 года.

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