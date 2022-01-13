Ижевск, 13 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 января провели 2 331 922 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие анализа на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4647 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5706 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3450 человек.

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