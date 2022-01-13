Ижевск, , 08:38 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

«Красная зона» городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

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Скончались мужчины в возрасте от 80 до 87 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3450 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января в регионе выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 851 случая. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6319 жителей.

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