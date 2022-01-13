Белгород, 9 мая, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Украинские боевики ранним утром 9 мая атаковали город Белгород и Белгородский район. Пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Белгород после атаки ВСУ

Глава Белгородской области в Telegram-канале заявил о прямых попаданиях в жилые многоквартирные дома и автомобили.

По предварительный информации, в результате атаки ВСУ пострадали восемь человек, из них семеро взрослых и один ребёнок. Четыре человека с осколочными ранениями доставили в больницу №2 города Белгорода. 11-летняя девочка получила осколочные ранения левой стопы, её госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Ещё троим пострадавшим врачи помогли на месте, от госпитализации они отказались.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Белгород

В Белгороде, по словам Гладкова, различные разрушения выявлены в 34 квартирах 19-ти многоквартирных домов, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Белгород

В посёлке Дубовое Белгородского районы повреждены кровли четырёх частных жилых домовладений, а также пострадали три автомобиля, заключил глава области.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде в ночь на 9 мая трижды объявляли о ракетной опасности. Сирены в два предыдущих раза отключали в течение получаса.

В селе Малиновка Белгородской области 8 мая в результате атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ был повреждён грузовик. Обошлось без пострадавших, подтвердили в региональном правительстве.

Российские средства ПВО России 7 мая уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. В этот же день источник ИА Регнум сообщил, что FPV-дрон, начинённый поражающими элементами, атаковал локомотив-путеизмеритель в Белгородской области. Дрон атаковал локомотив, который проводил работы на железнодорожных путях. В результате удара повреждение получила крыша кабины машиниста, правый по ходу движения фонарь освещения и приборная панель в кабине. Никто не пострадал.