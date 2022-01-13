Иркутск, 13 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 13 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7296 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 160 895 (+282 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Госпитализированы 1874 (-26 за сутки). В то же время излечились 150 370 пациентов (+359 за сутки).

Ещё 596 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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