Кемерово, 13 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 190 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 198 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 294 пациента выздоровели, четверо скончались. Медицинскую помощь получают 6205 кузбассовцев с диагнозом COVID-19. В больницах и на домашнем карантине находится 3473 человека.

Всего в регионе зарегистрировано 88 570 случаев заражения коронавирусом, 80 594 человека выздоровели, 1771 пациент скончался.