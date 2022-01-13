Чита, 13 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 370 (+121 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 87 883 пациента (+194 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2272 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 81 (+1 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 26 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-3 за сутки).

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