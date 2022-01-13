Пенза, 13 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались семь человек. Накануне было зарегистрировано 10 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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Общее количество жертв COVID-19 по состоянию на 13 января достигло 4750 человек.

Выписали по выздоровлении за прошедшие сутки 668 человек, днём ранее больничный закрыли 637 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 91 806 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала 2022 года заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога на 49,9%.

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