Южно-Сахалинск, 13 января, 2022, 07:44 — ИА Регнум. На Сахалине, где с 12 января действует мощный снежный циклон, начали открывать участки дорог, на которых возобновилась видимость. Движение по многим автомагистралям по-прежнему невозможно из-за сильной метели и снежных заносов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

ИА REGNUM Метель

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Читайте также: На Сахалине мощный снежный циклон парализовал вывоз мусора

Полностью закрыты из-за непогоды участки региональных дорог Троицкое — Новотроицкое, Ново-Александровск — Синегорск, Северо-Западный объезд Южно-Сахалинска, Лиственничное — Охотское, Охотское — Мальково, Южно-Сахалинск — Корсаков, а также участок Новоселово — Холмск на автодороге Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск.

На федеральных трассах закрыт проезд на участках Южно-Сахалинск — Корсаков, Южно-Сахалинск — Холмск (Южно-Сахалинск — Пожарское — ограничено движение транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, Пожарское — Холмск — закрыто движение для всех видов транспорта), Ново-Александровск — Арсентьевка.

Из-за закрытых дорог отменены 16 автобусных межмуниципальных маршрутов.

На некоторых участках дорог видимость уже восстанавливается и движение по ним открывается. Так, открыли для проезда участок 141 — 219 км (Томари — Красногорск) автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение приостановить вывоз бытового мусора в южных районах области — из-за мощного снежного циклона, который действует с 12 января, невозможно подъехать к контейнерным площадкам.