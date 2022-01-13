Будапешт, 13 января, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года установило правительство Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан 12 января в ходе видеообращения, опубликованного в его аккаунте в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Речь идет о сахаре, пшеничной муке, подсолнечном масле, свиных окороках, куриных грудках и коровьем молоке с жирностью 2,8%. По словам Орбана, стоимость указанных видов продовольственных товаров в Венгрии должна быть подведена к установленным показателям уже к февралю 2022 года. Премьер-министр напомнил, что ранее власти Венгрии уже заморозили цены на бензин и начали снижать плату за коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января государственное регулирование цен бензин, дизельное топливо, а также на сжиженный газ для автомобилей, ввели в Казахстане.