Новосибирск, 13 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить ведомственными наградами новосибирских подростков, которые обнаружили на обочине дороги коробку с новорождённым ребёнком. Благодаря их действиям младенца удалось оперативно доставить в медицинское учреждение и тем самым спасти жизнь, говорится на сайте ведомства.

Claire51700 Младенец

К ведомственным наградам будут представлены Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев — «за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность».

Напомним, что 7 января на дороге возле посёлка Сосновка Новосибирского района подростки обнаружили новорождённую девочку в картонной коробке. В настоящее время девочка находится под медицинским наблюдением в Детской городской клинической больнице имени В.С. Гераськова № 4. Угрозы жизни и здоровью младенца нет.

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