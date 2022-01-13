Емельяновский район, Красноярский край, 13 января, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Красноярском крае из-за нарушения температурного режима закрывается новый детский сад в посёлке Элита Емельяновского района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Как передаёт 13 января телеграм-канал «С Мира по факту», соответствующее решение приняла районная администрация.

Причины холода в группах установят специалисты управления капитального строительства совместно с представителями районной администрации.

Управление образования Емельяновского района решает вопрос с распределением детей из восьми групп по другим дошкольным учреждениям.

По сообщениям местных массмедиа, детсад в Элите открыли в конце августа.

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