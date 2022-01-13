Новый детсад в Красноярском крае закрыли из-за холода в группах
Емельяновский район, Красноярский край, 13 января, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Красноярском крае из-за нарушения температурного режима закрывается новый детский сад в посёлке Элита Емельяновского района.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Детский сад
Как передаёт 13 января телеграм-канал «С Мира по факту», соответствующее решение приняла районная администрация.
Причины холода в группах установят специалисты управления капитального строительства совместно с представителями районной администрации.
Управление образования Емельяновского района решает вопрос с распределением детей из восьми групп по другим дошкольным учреждениям.
По сообщениям местных массмедиа, детсад в Элите открыли в конце августа.
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