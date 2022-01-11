Архангельск, , 15:17 — REGNUM В 2021 году властям Архангельска удалось сократить очередь на получение места в детских садах на 40%.

В детском саду Kaluga.sledcom.ru

«Все дети Архангельска от 3 до 7 лет местами в садиках обеспечены. А сейчас мы зачисляем ребят от 1,5 до 3 лет и даже тех, кому меньше полутора лет. За прошедший год было создано 1060 дополнительных мест за счет строительства новых зданий детсадов и 100 мест после капитального ремонта третьих этажей. Это поспособствовало снижению очерёдности», — сообщил мэр города Дмитрий Морев на своей странице «Вконтакте».

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