Владивосток, 13 января, 2022, 07:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Приморье прошли вакцинацию от коронавируса 3114 жителей — всего первую прививку от COVID-19 сделали 919 030 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Эксперты прогнозируют подъём заболеваемости COVID-19 из-за штамма «Омикрон» в России к концу января. В Приморье, по данным Роспотребнадзора, «Омикрон» пока не выявлен. Однако регион готовится к новому росту заболеваемости.

Врачи призывают пройти вакцинацию и ревакцинацию тем, у кого прошло полгода после первой иммунизации. Специалисты полагают, что омикрон-штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций. При этом российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно работает против омикрон-штамма коронавируса.

«Готовим план развертывания дополнительного коечного фонда на случай ухудшения эпидситуации в регионе», — сказали в минздраве Приморья.

На 13 января на лечении в стационарах остаются около 2 тыс. человек. За последние сутки выявлен 251 случай заражения коронавирусом. Всего в крае зарегистрировано с начала пандемии 105 727 носителей инфекции, не справились с COVID-19 1611 человек (+6 за минувшие сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области намерены учесть особенности нового штамма COVID-19 «Омикрон» и в связи с этим сократят сроки проведения ПЦР-тестирования. Кроме того, в регионе с целью консультирования жителей появятся специальные колл-центры при ковидных госпиталях.