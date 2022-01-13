Вашингтон, 13 января, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Специальный представитель Государственного департамента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 12 января выступил с крупным интервью для Голоса Америки (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в котором прокомментировал ситуацию в регионе.

State.gov Габриэль Эскобар

В интервью политик сообщил о том, что США провели с Францией, которая 1 января стала страной-председательницей ЕС, переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Политик заявил, что в США верят, что Северная Македония является частью Европы и что Европа должна решить проблему ее вступления в ЕС. Ныне переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС блокирует Болгария.