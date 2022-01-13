Вашингтон, 13 января, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Голосование по законопроекту о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) Сената Конгресса США назначено на 13 января. Об этом свидетельствует распространённое 12 января уведомление о графике работы верхней палаты законодательного органа Соединённых Штатов.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

Законопроект был предложен республиканцем Тедом Крузом, который баллотировался от штата Техас. Для утверждения законопроекта понадобится 60 голосов сенаторов, а это означает, что республиканцам понадобится поддержка как минимум десяти демократов.

По данным издания Politico, демократы, с большой долей вероятности, не поддержат законопроект. Группа демократов во главе с Робертом Менендесом 12 января внесла в Сенат Конгресса США свой законопроект, предполагающий рестрикции в отношении России в случае эскалации напряжённости на Украине. В документе предлагается, в частности, введение санкций против президента России Владимира Путина, главы правительства Михаила Мишустина, а также против глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Ряд ограничений может затронуть и участников строительства газопровода СП-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США рискуют испортить отношения с европейскими странами из-за российского газопровода СП-2.