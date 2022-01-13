В Приамурье готовятся к приходу штамма коронавируса «Омикрон»
Благовещенск, 13 января, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Амурской области намерены учесть особенности нового штамма COVID-19 «Омикрон» и в связи с этим сократят сроки проведения ПЦР-тестирования. Кроме того, в регионе с целью консультирования жителей появятся специальные колл-центры при ковидных госпиталях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
Читайте также: В Приамурье в скором времени ждут прихода нового штамма коронавируса
Руководство региона также предполагает, что заразившиеся «Омикроном» будут находиться дома на самоизоляции, а бесплатные лекарства им будут приносить волонтёры. Власти также обещают ускорить выдачу медсертификатов тем, у кого есть антитела к COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Амурской области Василий Орлов считает, что до распространения в регионе нового штамма коронавируса «Омикрон» осталось меньше месяца.