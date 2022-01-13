Петропавловск-Камчатский, 13 января 2022, 06:08 — REGNUM На вулкане Карымский на Камчатке 13 января был зафиксирован пепловый выброс на высоту до шести километров. Об этом говорится в информационном выпуске Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Отмечается, что пепловый шлейф дрейфует на северо-запад от вулкана.
Вулкан Карымский располагается в Елизовском районе полуострова, в 115 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота около 1500 метров над уровнем моря.
Как сообщало ИА REGNUM, на Галапагосских островах началось извержение крупнейшего вулкана Вулф.
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