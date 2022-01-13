Петропавловск-Камчатский, , 06:08 — REGNUM На вулкане Карымский на Камчатке 13 января был зафиксирован пепловый выброс на высоту до шести километров. Об этом говорится в информационном выпуске Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Карымский вулкан 41.mchs.gov.ru

KVERT «Эксплозивная деятельность вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали взрывы, выбросившие пепел на высоту до шести километров над уровнем моря в 00:20 UTC».

Отмечается, что пепловый шлейф дрейфует на северо-запад от вулкана.

Вулкан Карымский располагается в Елизовском районе полуострова, в 115 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота около 1500 метров над уровнем моря.

Как сообщало ИА REGNUM, на Галапагосских островах началось извержение крупнейшего вулкана Вулф.

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