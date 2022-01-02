Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM В горных районах Камчатского края объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом 2 января сообщили в МЧС РФ по региону.

Лавина Henk Monster

В период с 3 по 5 января включительно возможен сход снежных масс на горных территориях Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского, Быстринского, Соболевского, Мильковского, Усть-Камчатского районов Кроме того — с Вилючинского, Корякского, Козельского, Авачинского вулканов, отмечается в сообщении.

Лавинная опасность объявлена и на территории Ключевской группы вулканов и Кроноцкого заповедника.