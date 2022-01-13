Приштина, Сербия, 13 января, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Профсоюз косовских медсестер 12 января потребовал у правительства выполнения своих требований и предупредил о возможности организованных акций протеста — протестов и бойкота.

Александр Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, медсестры требуют увеличения ночной ставки с 18 до 36 евро за ночь, а также доплаты за риск в мирное время, а также за работу в дни праздников и на выходных и за переработки.

За 2021 год Косово покинули 400 медицинских сестер. Ожидается, что в 2022 году это число удвоится.