Якутск, 13 января, 2022, 05:40 — ИА Регнум. За сутки ежедневное количество новых заболевших COVID-19 в Якутии увеличилось на 39 человек. 12 января заразились 147 якутян (днём ранее — 108), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самое большое количество заболевших — в Якутске, 88 человек. За сутки от инфекции скончались три жителя республики. Регион не соответствует ни одному из критериев, свойственных свободной от коронавируса территории: высокие заболеваемость и занятость коек с ИВЛ, уровень коллективного иммунитета менее 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января суточный прирост заболевших COVID-19 составлял 85 человек. Тогда глава региона Айсен Николаев прогнозировал ухудшение эпидемической ситуации.